Gravissimo incidente su A4 | tre persone in pericolo di vita | dieci con lesioni gravi

(Di venerdì 25 agosto 2023) su Tg. La7.it - Trein gravedicone venti apparentemente illese ma in osservazione. E' il bilancio di un bruttissimoavvenuto ...

E' il bilancio di un bruttissimoavvenuto verso le 19,30 sulla A4, in direzione Trieste, tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, all'altezza del comune di Rivignano Teor (Ud). Qui si sono ...Unsi è verificato sulla autostrada A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto nel tratto tra ...Unè avvenuto verso le 19,30 nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all'altezza del comune di Rivignano Teor al chilometro 471. Coinvolti ...

Violento incidente tra scooter e auto: gravissimo un uomo Friuli Oggi

Un incidente si è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un pullman adibito a pubblico servizio. Secondo le prime informazioni ...È di almeno quattro feriti gravissimi e altri dieci in condizioni serie ma non ... hanno raggiunto il luogo dell'incidente, hanno trovato una trentina di passeggeri, doloranti, ma usciti autonomamente ...