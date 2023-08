Grave incidente sull' a4 | feriti dopo lo scontro tra tir e autobus

(Di venerdì 25 agosto 2023)nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in direzione Trieste. Coinvolti nello schianto une un mezzo pesante. Losi è verificato intorno alle 19,30 all'altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la polizia stradale e i mezzi di soccorso meccanico. «Non abbiamo notizie in questo momento di vittime accertate, ci sono duegravi trasportati con i nostri elicotteri in ospedale», ha dichiarato a RaiNews Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco. «Le squadre sono impegnate nel salvataggio di persone incastrate all'interno del pullman», ha aggiunto.

