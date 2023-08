Grande Fratello | il reality lancia una novità | “Vi diamo appuntamento a martedì” VIDEO

(Di venerdì 25 agosto 2023), ilshow di Canale 5una: ecco cosa è emerso dai social. I primi dettaglil’ottava edizione prenderà il via il prossimo lunedì 11 settembre in prima serata su Canale 5. Il conduttore Alfonso Signorini per tutta la durata delshow di Mediaset sarà affiancato da due donne, l’unica opinionista Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli. I concorrenti che animeranno la Casa più spiata d’Italia saranno VIP e NIP. Il cast dell’ottava edizione infatti sarà formata da noti volti della tv e dello spettacolo, e nuovi volti che non hanno mai partecipato a nessun programma televisivo. Da diversi mesi si stanno svolgendo i casting, al quale hanno partecipato numerosissime persone. Leggi ...

... s'era rivelato al mondo del wrestling attaccando nel lontano 2013 nientemeno che Kane ,... L'ultimolascito di Wyatt al mondo della WWE si è avuto a partire dal 2019, quando ha messo in ...... nostra ex allieva, deceduta oggi mentre era in escursione con la madre e con ilRiccardo "...con lei hanno condiviso una parte della sua carriera scolastica e che la ricordano per il......economica che avrebbe fatto perdere il lavoro a dodici dipendenti - ha confidato Sabrina Givani - Mioed io abbiamo così riunito tutti i nostri collaboratori e insieme, in un clima di...

Grande Fratello 2023, ecco i vip che a settembre varcheranno la porta rossa Perizona

L’attesa è quasi finita. Il Grande Fratello sta per tornare. L’edizione 2023/2024 del celebre reality show si prevede ricca di sorprese e colpi di scena. A cominciare dai concorrenti. Metà di loro son ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...