Gp Olanda | Vasseur | “Oggi fatte diverse prove di assetto | non siamo preoccupati”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il Team Principal della Ferrariha commentato la brutta giornata della scuderia di Maranello con sia Leclerc che Sainz fuori dalla top ten e in difficoltà con il bilanciamento delle rispettive macchine. “Abbiamo lavorato molto sugli assetti e sui pezzi nuovi che sono arrivati. Dobbiamo solo mettere insieme tutto quello che abbiamo raccolto. Non, il passo nella simulazione di gara non era male. Scopriremo i frutti del nostro lavoro nella giornata di domani”. SportFace.

Le parole di Enrico Cardile, direttore tecnico Ferrari, al venerdì del GP d'Olanda, superano un verbo che, nella testa dei tifosi Ferrari è ricorrente da troppi anni: "capire". Frederic Vasseur ha già anticipato una Ferrari 2024.

Far buon viso a cattivo gioco o essere consapevoli del proprio lavoro Lo scopriremo. Un primo giorno da interpretare per la Ferrari quello a Zandvoort, sede del week end del GP d'Olanda, tappa di ritorno. Le parole di Enrico Cardile, direttore tecnico Ferrari, al venerdì del GP d'Olanda, superano un verbo che nella testa dei tifosi Ferrari è ricorrente da troppi anni: "capire". I limiti del progetto sullo sviluppo Frederic Vasseur ha già anticipato una Ferrari 2024.