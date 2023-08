Gp Olanda | Sainz | “Giornata complicata | macchina difficile da guidare”

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) “È stato un venerdì non facile per la squadra e il fatto di aver perso il primo turno di libere non ha reso più semplice la mia”. Queste le parole di Carlos, pilota della Ferrari, dopo unaprimanelle libere del Gp di. “Nonostante questo, nella seconda sessione sono entrato facilmente nel ritmo anche se è vero che sembriamo faticare abbastanza in termini di passo come anche di bilancio vettura. Questa pista sembra adattarsi poco a noi fin qui in questo weekend ma lavoreremo per fare solidi progressi in vista di domani”. SportFace.