Governo | il ministro Lollobrigida fa arrabbiare il Pd | furia Schlein

(Di venerdì 25 agosto 2023), le ultime dichiarazioni rilasciate dalFrancescohanno fatto inre il Partito Democratico: in primis la leader EllyNella giornata di ieri, giovedì 24 agosto, anche Francescoè intervenuto al Meeting di Rimini (lo stesso che si concluderà questa domenica con l’arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella). Anche se, a far molto discutere, sono state proprio le dichiarazioni rilasciate sul palco daldell’Agricoltura. E’ intervenuto nel corso dell’incontro “Food Security e sostenibilità“. Come riportato in precedenza, però, le sue parole non sono state affatto digerite da buona parte dell’opposizione. Ildell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco ...

I paletti dell'azione disono stati segnati dalGiorgetti e dalla Premier Meloni in questi giorni . "La legge di bilancio è una matassa complessa perché ci sono poche risorse" è la ...Le risorse che ilha stanziato sono importanti, 4,5 miliardi di euro, di cui circa 2,8 ... In quanto ai ritardi di cui ha parlato anche ilSalvini , Figliuolo spiega che "per destinare ...La riforma del Reddito di cittadinanza ha permesso aldi "invertire il paradigma" e garantire a chi si attiva un sostegno nella ricerca di lavoro ... Lo ha detto ildel Lavoro, Marina ...

I poveri Per Lollobrigida “mangiano meglio dei ricchi, trovano qualità a basso costo” Il Fatto Quotidiano

“Le surreali teorie del ministro Lollobrigida destano non poche preoccupazioni nel paese in cui l’inflazione, in particolare quella dei generi alimentari, galoppa; in cui il Governo non ha varato ...Le proteste da Federcanapa, che ribadisce come il Cbd "non ha effetto stupefacente" e che il decreto danneggerà i produttori nazionali ...