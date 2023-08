Gossip Uomini e Donne | Armando Incarnato assente | la redazione lo ha scaricato?

(Di venerdì 25 agosto 2023)fuori da, questo è quello che è emerso dalla prima puntata che si è registrata il 24 Agosto 2023. L’assenza del cavaliere campano in studio è stata notata e si inizia a pensare che abbia abbandonato la nave dell’amore. Questo evento, tanto atteso quanto imprevisto, ha fatto scaturire molteplici congetture. Anche l’assenza di Riccardo Guarnieri ha fatto riflettere. La loro mancata comparsa ha alimentato speculazioni, dando vita a teorie sul perché i due cavalieri non fossero presenti in studio. La sorpresa ha suscitato interrogativi: stanno tramando qualcosa dietro le quinte o è giunto davvero il momento di dire addio?: confermato l’addio di? Lorenzo Pugnaloni, ...

e Donne, ecco quando si registreranno le nuove puntate Nella giornata di oggi, presso gli studi Elios , si sarebbero dovute svolgere le registrazioni delle nuove puntate die Donne , ma ...Al momento, però, Amici dovrebbe partire domenica 17 settembre ,e Donne lunedì 11 settembre (e non il 18 come inizialmente si credeva), Tu si que vales sabato 23 settembre . Arena Suzuki 2023 ...La conduttrice di Amici e die Donne , inoltre, aveva affiancato Paolo Bonolis e Luca Laurenti nell'edizione 2009, sebbene solo per l'ultima serata. Chissà che per il dopo Amadeus non si possa ...

Dopo l'annullamento della registrazione prevista per oggi, venerdì 25 agosto, sono state svelate le date delle nuove registrazioni. Vediamo insieme quando saranno!Secondo quanto trapelato dai social attraverso Lorenzo Pugnaloni, è stata assicurata la presenza di Tina e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti. Nella puntata zero è stato poi dato spazio ai nuovi ...