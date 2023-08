GMC - Earthcruiser | l' Hummer per la van life

(Di venerdì 25 agosto 2023) La General Motors ha presentato all'Overland Expo Mountain West in Colorado una nuovo evoluzione del GMCEV. Si tratta di un allestimento speciale del pick-up elettrico americano sviluppato in collaborazione con lo specialista, che ha progettato elementi su misura che si integrano con il modello originale. Questi accessori saranno disponibili nel corso del 2024. Batterie separate per una settimana in campeggio. L'opportunità di combinare la propulsione elettrica, la mobilità in off-road e l'allestimento per la vita outdoor hanno dato vita a un veicolo unico nel suo genere. Laha realizzato una struttura di fibra di carbonio integrata nel telaio dell', inoltre sono stati installati pannelli solari da 605 Watt complessivi e un sistema separato con batteria al litio da 6 kWh per ...

GMC Hummer Ev Earthcruiser: dimensioni, interni - Quattroruote.it Quattroruote

The GMC Hummer EV EarthCruiser upfit is here, designed for going out there. It's not priced yet, but will be on display at Overland Expo Mountain West.The tarp has been taken off the highly anticiapted GMC Hummer EV EarthCruiser collaboration and it's heading to Overland Expo West ...