Giuntoli seguiva Veiga da marzo Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’interesse del Napoli per Gabririsale a, come racconta il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Eppure il Napoli era in vantaggio, aveva allungato le mani suscorso, quando Cristianos’era spinto a perlustrare le intenzioni del Celta Vigo ed aveva sistemato il ventunenne tra i potenziali rinforzi da non farsi scappare, nonostante il Chelsea e il Liverpool. Agli inizi di agosto, nuovo slancio, stavolta ancora più diretto, con tanto di offerta, di inevitabile differenze da saldare, di un avvicinamento definitivo e decisivo, di una fumata ormai nell’aria. L'articolo ilNapolista.