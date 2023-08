Giulia De Lellis nel caos | “Sto cercando di non perdere la lucidità”

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 agosto 2023) Giorni difficili perDe. L’influencer di Pomezia, tra le più amate sui social network, si è sfogata su Instagram, confidando ai follower gli imprevisti e i problemi che da qualche tempo stanno movimentando le sue giornate. La 27enne è stata costretta a sospendere le sue vacanze in giro per il mondo e a rientrare al più presto in Italia per sistemare faccende complicate e spinose. I problemi diDe“Che giornate ragazzi, mamma mia” – è iniziato così lo sfogo diDetra le storie di Instagram – Sono stata assente per svariati motivi, sono ko. Spero che voi stiate meglio di me”. L’ex fidanzata di Andrea Damante ha ammesso di “stare a pezzi” perché “ho avuto dei giorni che neanche immaginate”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha confessato che ...