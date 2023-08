Quarto colpo di mercato per il Benevento calcio. In arrivo Marco Pinato, primoa centrocampo, svincolato per via della mancata iscrizione del Pordenone. Oltre a Pinato i ...delin ...Arriverà Marco Pinato, primoa centrocampo. Il calciatore era svincolato per via della ... In avanti spunta invece l'idea di Piovaccari del. Sarebbe l'alternativa a Moncini che resta ...Il tecnico sardo, d'altra parte, aveva richiesto altresì unin retroguardia: detto, fatto. ... Via alla campagna abbonamenti per ilIlha annunciato le ultime sulla campagna ...

Giugliano, il rinforzo arriva dalla Juve Stabia: ecco Berardocco anteprima24.it

Altro rinforzo importante in casa Benevento. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l'acquisto dell'attaccante Marotta a titolo definitivo dal Giugliano. Per il classe '86 si tratta di un ...Non solo rinforzi a centrocampo per il Benevento che ha chiuso praticamente per l'arrivo di Marco Pinato ma si lavora anche per rafforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riferito ...