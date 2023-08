Giudici e pm rischieranno il posto in base all’esito dei provvedimenti | la bozza di Nordio realizza i piani “punitivi” di Cartabia e Costa

(Di venerdì 25 agosto 2023) Valutazione dei magistrati basata sulla conferma (o meno) dei loro, voto degli avvocati sulla loro professionalità, stretta sui fuori ruolo collocati nei ministeri e negli altri enti pubblici. Ladi decreto attuativo della riforma dell’ordinamento giudiziario, partorita da un gruppo di lavoro di 26 esperti nominato dal ministro della Giustizia Carlo, conferma l’impianto “punitivo” della delega approvata dal Parlamento a giugno 2022, su input dell’ex Guardasigilli Marta. In particolare per quanto riguarda il “fascicolo per la valutazione del magistrato“, una nuova sezione del fascicolo personale die pm istituito presso il Consiglio superiore della magistratura, nella quale saranno inseriti dati e documenti necessari per valutare “il complesso dell’attività ...

Giudici e pm rischieranno il posto in base all'esito dei provvedimenti: la bozza di Nordio realizza i…

