Giorgetti ha già calato la maschera | sulla legge di bilancio si prospetta un autunno caldo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le dichiarazioni del ministro dell’economiaal meeting di Rimini di qualche giorno fa lasciano presagire che oltre all’estate anche l’sarà parecchio, e non dal punto di vista climatico ma da quello politico, con molti modi che si stanno aggrovigliando intorno al pettine del centrodestra di governo. Il Ministroin tutta sincerità ha giàlaammettendo che ladiper il 2024 si muoverà lungo un sentiero reso stretto dal nodo delle risorse. C’è poco tempo e al di là della propaganda che viaggia sulle reti di stato con bugie (o gaffe) macroscopiche più che macroeconomiche – come quella sulle fantomatiche crescite di Pil al sud Italia 4 volte superiore alla Germania e alla Francia – i problemi ...

