Giani | “Non mi candido a sindaco di Firenze Però ho in mente un metodo”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Intervistato a Viareggio, per gli incontri del Principe,ha tagliato corto: "Candidato adi? No, questo lo nego in modo netto e chiaro, perche' ritengo che quando sei investito di un ruolo da parte degli elettori e' utile portare fino in fondo il mandato"

Le Regioni hanno aperto un tavolo di confronto con il governo perché "sulle leggi finanziariesi prevede un grande impegno sulla sanità". Di "quanto e come sarà" l'intervento dell'esecutivo "...,...Parliamo di circa 448 milioni di euro per il 2023 - ha aggiunto Figliuolo -ci sono state ... 'Con Bonaccini, come con i presidentie Acquaroli, c'è un rapporto istituzionale e professionale ...è quindi un problema di risorse o di volontà. In certi territori ci vorrà più tempo, è giusto ... "Con lui, così come cone Acquaroli , c'è un rapporto istituzionale e professionale ben solido.

Sanità, Giani (Toscana): siamo in deficit, no impegno da governo - Il ... Il Sole 24 ORE

“Nel centrosinistra – spiega Giani – dobbiamo prima fare un’analisi attenta all’interno del Pd per vedere se c’e’ una valutazione concordata su un buon candidato. Se c’e’ bene. Se non c’e’, a mio ...Livorno, 25 agosto 2023 – C’era anche il presidente della Regione Eugenio Giani alla presentazione del progetto del ... della struttura e anche il suo aspetto esteriore. “Da ora non si torna più ...