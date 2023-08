Già ai domiciliari per abusi sulla fidanzatina del figlio | violenta la figlia di 11 anni

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre si trovava aiper14enne del, di sabato, mentre la moglie non c'era, un uomo, italiano, oggi ultra-cinquantenne residente a Ravenna, approfittava della11enne a casa da scuola . In totale più di quattrodi violenze sessuali - fino a quando non era tornato dentro per la prima vicenda - costata all'uomo una custodia cautelare in carcere emessa...