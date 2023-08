Germania verso un percorso più facile per la cittadinanza

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il governo dellaha proposto un piano per facilitare illa. La riforma dellaè stata un impegno importante assunto dalla coalizione di centrosinistra guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Il governo tedesco sta cercando di attirare lavoratori stranieri per colmare la carenza di manodopera. Laattua un piano

... in modo da iniziare la propria corsaposizioni di classifica più tranquille. Siamo ancora ...00 FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA VPS - KTP 17:00 FRANCIA LIGUE 1 Nantes - Monaco 21:002. ...... proporzionalmente, investe meno in Sanità rispetto a Spagna, Inghilterra, Francia e. ... È urgente, è indispensabile che non si vadauna fase di tagli ma che, al contrario, si decida di ...Ha detto che ladovrà affrontare cinque difficili anni di deindustrializzazione a causa degli alti prezzi dell'energia. Ha chiesto maggiori sussidi per l'energia come ponteil 2030, ...

Cannabis: la Germania verso la legalizzazione Ecquologia

ANCONA - Vola l’export dei 9 distretti marchigiani, soprattutto quelli della moda e delle calzature, con una crescita nel primo trimestre 2023 capace di doppiare la media italiana. Tra ...Union Berlino, si è un pò complicata la trattativa per Bonucci Leonardo Bonucci continua a essere sempre nel mirino dell'Union Berlino, ma nelle ultime ore la trattativa per portare il difensore della ...