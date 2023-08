Oltre alle mosse mercato,i dubbi di formazione con i primi infortuni, come quello di Renato ...30 Fiorentina - Lecce (Dazn) 18:30 Juve - Bologna (Dazn) 20:45 Lazio -(Dazn/Sky) 20:45 ...C'è chi dovrà inserire nuovi volti, chi invece ha in serbocambiamenti e chi infine proverà a ... Dopo la netta vittoria contro ilè arrivato il ko in Europa. Ovviamente Italiano deve fare ...... nello specifico riversarono una quindicina di milioni alper assicurarsi le prestazioni di ...15 - 20 per un attaccante di prospettiva come Marcos Leonardo Domande che si pongono in. ...

Genoa, tanti innesti dal mercato per rinforzare centrocampo e difesa ItaSportPress

Un affare totale in Serie A per un trasferimento da urlo: arriva direttamente dal Paris Saint-Germain, a sorpresa si farà il colpo ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Pochi giorni dopo, il verbo non poteva cambiare.