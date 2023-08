Gazzetta – Calciomercato Napoli | Gabri Veiga in Arabia | riecco l’idea Koopmeiners

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 25 agosto 2023) 2023-08-24 11:27:21 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Perso il talento del Celta Vigo, diretto all’Al Ahli, il club di De Laurentiis deve trovare nuovi obiettivi per chiudere al meglio il mercato Maurizio Nicita @manici50 24 agosto –Sta diventando un film dal finale scontato, che non appassiona il pubblico: alla fine arrivano i sauditi e si prendono pure. E poco importa che col ventunenne talento spagnolo l’Al Ahli sia a quota 10 stranieri quando potrebbe per regolamento non averne più di 8. Il blitz in 36 ore ha sfilato il centrocampista dell’Under 21 spagnola al, l’unico deluso in questa storia. Già perché i sauditi esultano per il nuovo colpo, il Celta Vigo ottiene i soldi che voleva per pensare a come ...