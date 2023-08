Gazzetta – Calcio in Arabia | il primo fu Eamonn O’Keefe

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 25 agosto 2023) 2023-08-24 11:35:53 L’autorevole rosea: Oggi è il nuovo Eldorado del pallone, ma, terzino inglese, tentò la carriera a Riad già nel 1976. Ricevette la chiamata da un suo ex allenatore, ma tutto quello che successe dopo non l’avrebbe mai immaginato… Prima di Cristiano Ronaldo e del segno della croce, prima delle truppe cammellate che lo hanno seguito, prima degli accordi milionari e dei benefit e dei bonus delle offerte che non si possono rifiutare eccetera eccetera, prima della Lamborghini Huracan regalata a Neymar per il disturbo, grazie di averci concesso la tua presenza O Ney, prima dell’odore dei soldi e del profumo del petrolio, prima dei cani di Fabinho e delle idee liberal di Henderson fermati entrambi alla frontiera e poi lasciati passare – via via circolare signori – prima delle preghiere mattutine rivolte alla Mecca da ...