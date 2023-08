(Di venerdì 25 agosto 2023) Gian Pieroha presentato la trasferta allo "Stirpe" contro il Frosinone in programma domani, 26 agosto , alle 18:30 ...

Gian Pieroha presentato la trasferta allo "Stirpe" contro il Frosinone in programma domani, 26 agosto , alle 18:30 ...Però siun piccolo particolare. Fassone e Mirabelli fecero un mercato con soldi freschi, ... cosa che Pioli non mi sembra abbia poi così tanto, ma, guarda caso,sì e tanto. Quindi ...Nonperò il passato e anche le amicizie, ancora oggi dedica l'esultanza a un suo amico d'... Con i suoi gol ha castigato la squadra di, mettendo una grande firma per la conquista ...

Gasperini dimentica il Napoli: la frase sullo scudetto fa infuriare i tifosi Corriere dello Sport

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta allo "Stirpe" contro il Frosinone ...Nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Frosinone, Gian Piero Gasperini ha parlato della lotta scudetto.