Galatasaray | Buruk | «Verratti è un grande giocatore | ma per noi è difficile…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Okan, allenatore del, ha parlato nell’immediato post-partita contro il Molde valida per i preliminari di Champions League Okan, allenatore del, ha parlato nell’immediato post-partita contro il Molde valida per i preliminari di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «è unma per noi è difficile. Come per Zaniolo aspetteremo gli ultimi giorni di mercato».