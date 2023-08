Gabri Veiga | sentite l'allenatore del Maiorca | 'Non si può perderlo per tanti zeri sul conto'

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diin Arabia Saudita Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha parlato a Il Mattino del trasferimento diin Arabia Saudita. PAROLE - "Non immaginavo che gli sceicchi potessero ...Ha infatti ricevuto pesanti offese dagli haters del web per il mancato acquisto da parte del Napoli disotto un post social che peraltro aveva tutt'altro argomento. La nuova dirigente ...Sofyan Amrabat nel mirino del Napoli: il calciatore piace a Garcia, ma la richiesta della Fiorentina stoppa la trattativaDopo, c'è Sofyan Amrabat. O meglio: Amrabat è nel mirino del Napoli. Ed è quel centrocampista che il club vorrebbe mettere a disposizione di Rudi Garcia. Il tecnico francese, secondo quanto ...

Valanga di insulti per Gabri Veiga: Valentina De Laurentiis costretta a chiudere profilo Twitter CalcioNapoli24

Il giornalista di SportItalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo programma in cui ha parlato del Napoli e dell'affare Gabri ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe considerare di acquistare un altro centrocampista dopo la delusione Gabri Veiga. Secondo le ...