...alle reazioni della Cina allo sversamento nell'Oceano di acque di(', la Cina ... 'Il castello di carte del governocrollando per un motivo di fondo: l'economia va male, più del ...L'Oceano Pacificoaccogliendo, dalle 13 di ieri mattina (le sei in Italia) le prime acque decontaminate, contenute nelle cisterne della centrale nucleare diin Giappone, in fase di smantellamento. In ...'Sembra incredibile ma a Castellaneta, in provincia di Taranto, un distributorevendendo sia la ...pesce e prodotti ittici dal Giappone dopo che ieri il gestore della centrale atomica di, ...

Fukushima sta mettendo in crisi l'industria del pesce in Giappone WIRED Italia

Il governo cinese, nella dura presa di posizione dopo l'inizio delle operazioni di scarico nell'oceano, ha attaccato dicendo che l'acqua trattata presso l'impianto di Fukushima è stata usata per ...I becquerel per litro sono una misura della radioattività il cui limite di sicurezza è fissato a 60.000. "Continueremo a condurre analisi ogni giorno per il prossimo mese e anche dopo: fornendo ...