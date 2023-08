Frosinone | nuovo colpo a centrocampo | arriva l’ufficialità

(Di venerdì 25 agosto 2023)per il, adesso c’è anche: il comunicato del club ciociaro Alessandro Boccia è ungiocatore del, come annunciato dallo stesso club ciociaro. IL COMUNICATO – S.P.A.L. comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto alCalcio i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Alessandro Boccia. La società biancazzurra augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per la sua nuova avventura professionale.

... prescrizione la cui convalida è al vaglio del GIP del Tribunale diche si esprimerà nelle prossime ore. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere ...Youssef Maleh (LaPresse) - Calciomercato.itOltre dunque a Soule, il, come detto, preme ... chissà che oltre al duo bianconero, il tecnico abruzzese non possa accogliere anche un altro...La Capitale avrà così nuovamente un suo tempio dello sport e le squadre sportive capitoline non saranno costrette a giocare in trasferta come ao a Rieti Ad annunciare la prossima ...

Frosinone, i convocati per l’Atalanta: subito un volto nuovo Calcio in Pillole

Oltre dunque a Soule, il Frosinone, come detto, preme per Kaio Jorge. Il brasiliano ha bisogno di continuità e di una squadra che gli garantisca minuti: anche per lui le prossime ore potrebbero essere ...Ai nerazzurri spetta un’altra impegnativa trasferta domani alle 18:30 al Benito Stirpe contro il neopromosso Frosinone di Eusebio di Francesco Per prepararsi alla gara contro il Frosinone, domani sera ...