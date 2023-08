Friuli | scontro sull’A4 tra pullman e tir | ci sono morti e feriti Autostrada chiusa

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Grave incidentedove, verso le 19,30 di oggi, venerdì 25 agosto, un bus e camion frigo siscontrati nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste. A seguito dell’incidente, avvenuto all’altezza del comune di Rivigiano Teor al chilometro 471,stati segnalati vittime e persone ferite. Gli infermieri della centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno risposto alla maxi emergenza con due elicotteri sanitaria e numerose ambulanze. È stato anche chiesto il supporto della Protezione civile delVenezia Giulia. Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. Sul posto il 118, I vigili del fuoco, il personale della Concessionaria, la ...