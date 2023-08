Fresco di rinnovo | Orsolini intervista Orsolini!

Siparietto simpatico dell'attaccante rossoblù Riccardo Orsolini, che decide di intervistare... sé ...Orsolini,didovrebbe riprendere posto nella formazione di partenza Motta ha infatti porvato a lungo 'Orso' negli allenamenti settimanali. A qul punto Ndoye scivolerebbe in panchina. ...Il Cittadella,di rebranding, è all'ottava partecipazione consecutiva nella serie cadetta, ... il loro terreno di gioco sarà il Via del Mare di Lecce a causa dei lavori die messa in ...

Bologna, la probabile formazione: conferma Ndoye, la gestione di Karlsson e Orsolini SOS Fanta

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Corvino conta di completare il mercato con un centrocampista giovane e il profilo ideale sembrerebbe l'ex capitano della Roma Primavera ...