Fragili e lavoro | a Putignano un gemellaggio enogastronomico all’insegna dell’inclusione

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 25 agosto 2023) . Le aziende SbrisolAut, PowerAut e Autnotout si incontrano per “cucinare” insieme e accendere un dibattito pubblico con le istituzioni e la popolazione sul tema dell’inclusività professionale e della valorizzazione dei prodotti locali tra Nord e Sud Italia Una sinergia fra realtà produttive che offrono opportunità lavorative alle persone più. Stiamo parlando dell’incontro Autismo. Un abbraccio vale più di mille parole, che si svolgerà asabato prossimo 26 agosto in due momenti ben distinti: il primo all’interno del tarallificio Farinella srl. L’evento E’ qui che i giovani pasticceri di SbrisolAut – azienda di Mantova – incontreranno due realtà del territorio – PowerAut e Autnotout – per uno scambio di “ricette”; il secondo nel pomeriggio, negli spazi della Biblioteca comunale, dove si terrà la tavola rotonda aperta al pubblico Quando ...