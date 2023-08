(Di venerdì 25 agosto 2023) . Le aziende SbrisolAut, PowerAut e Autnotout si incontrano per "cucinare" ...

: a Putignano un gemellaggio enogastronomico all'insegna dell'inclusione. Le aziende SbrisolAut, PowerAut e Autnotout si incontrano per "cucinare" ...Difesa dei redditi da, sanità pubblica e crescita economica: sono questi i tre fronti su cui ...gli investimenti e le tante reti di protezione dello stato sociale a favore dei più", ...... in tempi record, grazie al puntualesvolto dall'assessorato ai lavori pubblici di Angelo ... sia alle esigenze delle famiglie e delle persone più. In un'ala appositamente riservata, ...

Fragili e lavoro: a Putignano un gemellaggio enogastronomico all’insegna dell’inclusione - Luce Luce

L’affondo sulla situazione nelle carceri: «Scarsissime opportunità per i detenuti. Il lavoro carcerario è uno strumento di redenzione, non di espiazione della pena» ...Il governo ha tolto il sussidio a migliaia di persone senza verificare se fossero “occupabili”. E non ha provveduto a ciò che si era impegnato a fare con la ...