Flavio Briatore | «Ultimi giorni di vacanza» Hater all' attacco | «Perché tu lavori?»

... il Papa istituisce una Giornata mondiale per loro Senza Nathan e Giulio Fratini (Getty) Grandi assenti della festa Nathan Falco, il figlio che Elisabetta Gregoraci ha avuto da, e ...Condividendo una serie di foto e video in cui appare insieme all'omonima nonna, davanti alla torta fatta realizzare per l'occasione, la 43enne, ex moglie di, ha scritto su Instagram: "...Assente alla cena anche Nathan Falco , il figlio che la conduttrice ha avuto da. Un estate in movimento Elisabetta Gregoraci non ha avuto il tempo per la noia in questa estate ...

Flavio Briatore, parole pesanti in tv: "Chi mi odia". E sull'Albania... Liberoquotidiano.it

Ha fatto un boom di like e di commenti l'ultima foto che ha pubblicato Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. «Ultimi giorni di vacanza», sono queste le parole ...Felipe Massa non dimentica il Mondiale del 2008 e attacca: fu un furto! La reazione pacata di Hamilton che prova invece a smorzare i toni della polemica ...