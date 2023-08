Flavio Briatore e la 19enne Leni? Certo che a questa ragazza | la vergogna | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sta trascorrendo le vacanze d'agosto sul suo yacht al largo di Montecarlo;. Ed è in dolce, dolcissima compagnia: l'ex manager della Formula 1, patron del Billionaire, è insieme alla figlia, avuta 19 anni fa dalla sua ex Heidi Klum, e Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci. Una famiglia allargata e felice, come testimoniano le foto pubblicate dasu Instagram. Chiusa la carriera da playboy impenitente che lo ha portato a conquistare alcune delle donne più belle del mondo (come, appunto, la super top model Heidi Klum, 50 anni, e la 43enne showgirl calabrese), il buonsi dedica ora a quella assai più impegnativa di padre a tempo pieno. A 73 anni, spiegano gli esperti di gossip,ha riallacciato completamente i rapporti con ...