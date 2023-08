Flamengo-Internacional sabato 26 agosto 2023 ore 23 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 25 agosto 2023) Senza più l’impegno nel maggiore torneo continentale, ilaffronta nel ventunesimo turno del Brasileirao l’di Eduardo Coudet. Il Mengão, terzo in classifica a tredici lunghezze dalla capolista Botafogo e a due lunghezze dal Palmeiras, ha bisogno di una vittoria per confermarsi nelle prime quattro posizioni del campionato, quelle che permetteranno l’accesso diretto alla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Na noite deste sábado, às 18h30 (horário de Brasília), o Flamengo recebe o Internacional no Maracanã pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fla busca chegar a 38 pontos, atingir a segunda posição ...Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado (26), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Para o duelo, o tim ...