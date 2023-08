Firenze, si arrampicano sul David al piazzale Michelangelo LA NAZIONE

Ridono sguaiatamente il ragazzo e la ragazza che si vedono in un video mentre scalano la copia ottocentesca del David di Michelangelo, ennesimo atto dell'estate da incubo per i monumenti italiani ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...