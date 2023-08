Firenze | incendio nel parco dell' hotel di lusso Four Season in pieno centro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Questa mattina, intorno alle 11:25, i vigili del fuoco disono intervenuti in viale Matteotti, incittà, dove si è verificato unin un edificio annesso all'interno del. Le fiamme si sono propagate alle siepi e ad alcuni alberi circostanti. Secondo quanto dichiarato dai pompieri, non ci sono state persone ferite nell'incidente.

Un'enorme nube di fumo si è levata sopravenerdì 25 agosto a causa di un vastoche ha colpito l' hotel Four Seasons , situato in viale Matteotti . L'evento ha immediatamente attirato l'attenzione degli osservatori dalle ...Un altroè in corso in zona Tavarnuzze , nel comune di Impruneta , sempre a, dove il fuoco si è sviluppato in prossimità del raccordo autostradale- Siena, espandendosi anche ...Il rogo nei pressi dei viali. Intervento dei vigili del fuoco

Incendio a Firenze nel giardino di un hotel, alta colonna di fumo LA NAZIONE

Incendio a Massanera di Reggello, provincia di Firenze, in una zona impervia e raggiungibile solo a piedi. Le fiamme si stanno propagando rapidamente spinte dal vento e dalla pendenza favorevole. In ...Reggello (Firenze), 25 agosto 2023 – Incendio a Massa Nera di Reggello, in provincia di Firenze. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto, le fiamme si sono propagate rapidamente spinte dal vento in ...