Firenze | incendio nel giardino del Four Seasons Colonna di fumo sulla città

Il rogo nei pressi dei viali. Intervento dei vigili del fuocoRogo divampato in via di San Colombano. Non ci sono persone coinvolte...del Corridoio Vasariano - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -, ...- Scoperti nella città di Plauto i resti di un tempio romano 22/08/23 Fotogallery -all'...

Incendio a Firenze nel giardino di un hotel, alta colonna di fumo LA NAZIONE

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11:25 in viale Matteotti a Firenze per l'incendio di un annesso all'interno del parco dell'hotel Four Season, propagatosi a siepi e a alcuni alberi. Secondo ...I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 25 agosto 2023, nel viale Matteotti, a Firenze, per l’incendio di un annesso all’interno del parco dell’hotel Four Seasons, propagatosi ...