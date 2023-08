Fiorentina | Sabiri può andare via in prestito

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il marocchino, acquistato dallalo scorso gennaio dopo un bel mondiale in Qatar e rimasto 6 mesi a Genova sponda Sampdoria, potrebbe vedersi costretto a rimil suo esordio in maglia viola, possibile infatti una sua cessione in. Infatti, è possibile che il club gigliato decida di far partire il proprio fantasista in. A Firenze la concorrenza per i ruoli sulla trequarti è ampia enon sembra aver fatto particolare breccia nel tecnico Italiano. Ufficialmente out dalla gara dei preliminari di Conference League per un problemino fisico, il marocchino nei prossimi giorni potrebbe lasciare i Viola. La sensazione è che proprio il match di ritorno del preliminare contro il Rapid Vienna potrebbe avere un ruolo decisivo. Infatti, la Viola è ...