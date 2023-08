Fimer | primo semaforo verde a Greybull dai giudici Ma cinque milioni entro l' 8 settembre Il fondo al volo |   Anche prima

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non è ancora il via libera al concordato preventivo ma potrebbe essere la svolta:se resta subordinata alle dimissioni del consiglio di amministrazione

Non è ancora il via libera al concordato preventivo ma potrebbe essere la svolta: anche se resta subordinata alle dimissioni del consiglio di amministrazione... Di grande cautela parla il sindaco di Terranuova Bracciolini, Sergio Chienni : 'Diciamo che può essere unpotenziale passo verso la ripartenza'. 'La vicendaè stata contraddistinta da ...

Fimer, primo semaforo verde a Greybull del tribunale: ma ... LA NAZIONE

Però a fronte della richiesta di pagamento entro la prima settimana di ottobre, i giudici danno un termine drastico: entro e non oltre l’8 settembre. E così la palla ripassa a McLaren ...Il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana Marco Casucci (Lega) esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto nella vertenza Fimer e al tempo stesso sollecita attenzione per la situazione ...