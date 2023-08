Fila di ambulanze al Ruggì | Vietri FdI | “Che fine hanno fatto i medici a gettone?”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Una decina disono rimaste bloccate per ore sotto al sole davanti al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno. È davvero scandaloso il silenzio di De Luca su questi episodi che ormai sono quotidiani”. Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d’Italia Imma: “Non è la prima volta, infatti, che si vedono immagini simili davanti al Ruggi ed altri ospedali del territorio, poiché la sanità campana è ridotta ormai ai minimi termini. Lo conferma anche la fuga di eccellenze mediche dalle strutture pubbliche campane verso altre regioni, a causa dell’assenza di meritocrazia e delle mortificazioni che ogni giorno il personale sanitario è costretto a subire. Un dato – sottolinea la parlamentare di FdI – in netto contrasto con lo slogan utilizzato da De Luca durante la campagna elettorale “Mai più ultimi”. ...

Ancora problemi di congestione al pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi di Salerno. Tanti i pazienti in attesa al triage, questo oggi. Qualcuno non è stato fatto scendere dall'ambulanza, perché no ...