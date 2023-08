Fiat - La 500 elettrica diventa una Gelateria

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 25 agosto 2023) La filiale inglese dellaha realizzato la 500e. Si tratta di un divertente esemplare unico realizzato come risposta alla politica a zero emissioni decisa dal governo britannico, che entro la fine del 2024 imporrà in 14 città delle aree inaccessibili ai veicoli endotermici. In particolare, a Londra dal 29 agosto la Ultra Low Emission Zone includerà tutti i 32 quartieri principali, mettendo in pericolo la tradizione dei furgoni gelato tanto amati dai britannici. L'autonomia? 300 gelati. La500eviene descritta come il più piccolo veicolo attrezzato per servire gelati a zero emissioni e, come si può vedere dalle foto, è basato sulla 500e Cabrio. L'ispirazione, a detta dei suoi creatori, viene dai carrelli gelato italiani degli anni 50: di fatto, la 500e èta una ...