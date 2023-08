(Di venerdì 25 agosto 2023) Ildeve ancora vincere la prima partita stagionale mentre l’deve fare ancora il primo punto. La squadra di Arne Slot ha cominciato perdendo il Johan Cruijff Schaalcontro il PSV e poi non è riuscita ad andare oltre il pareggio in Eredivisie contro Fortuna Sittard prima e Sparta Rotterdam poi, in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Feyenoord-Almere City (domenica 27 agosto 2023 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Almere City FC is bekend. Trainer Arne Slot heeft een basisplaats in huis voor aanvoerder Gernot Trauner, die weer fit genoeg is om aan de aftrap te staan ...Feyenoord begint aan de thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Almere City FC met verdediger Gernot Trauner in de basis. De Oostenrijkse aanvoerder maakte vorige week tegen Sparta als invaller zijn ee ...