‘Festa del Vino’ di Castelvenere | domani il Premio Radici e il live di Livio Cori

...5 euro per i film italiani ed europei in uscita in sala a cavallo tra le due edizioni di Cinema indi giugno e settembre. In seconda posizione si colloca PaoloBrocco, amministratore ...Nelle ore antecedenti, le viecomune più grandeParco Nazionale D' Abruzzo Lazio e Molise sono state animate dalla festosa melodiagruppo degli 'Organetti in'. La loro musica ha ...Grazie alle iniziative'Maestro Ventemigliusu' Cocco. Abbiamo rivissuto quest'estate esperienze ... Il prossimo appuntamento sarà il 26 agosto in occasione della processione per lapatronale ...

San Bartolomeo, è festa La tradizione trionfa tra fede e divertimento LA NAZIONE