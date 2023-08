Ferrari | Cardile | “La macchina della prossima stagione sarà completamente diversa”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il nuovo direttore tecnicoEnricoha analizzato il tema dello svilupposcuderia di Maranello in vista2024: “Io e il team abbiamo individuato i problemivettura e li elimineremo in vista2024. La nuovain modo da cercare la prestazione che manca a quella di quest’anno. L’obiettivo è avere unacon un ottimo telaio e un posteriore stabile”. SportFace.

