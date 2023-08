Ferrari - Avvistata su strada l' erede della SF90 Stradale

(Di venerdì 25 agosto 2023) A Maranello non si fermano mai. E dopo i vari modelli presentati quest'anno tra one-off, auto da corsa e Purosangue è arrivato il momento di portare per la prima volta suun mulotipo dell'le. Laappenaè caratterizzata da una carrozzeria estremamente simile a quella dell'attuale supercar ibrida plug-in, ma con qualche dettaglio che dimostra che sotto il vestito c'è qualcosa di nuovo. I collaudatoriRossa starebbero infatti provando la meccanica che potrebbe fare da base in versione affinata e debitamente evoluta alla nuova sportiva ibrida del Cavallino. Forse tra due anni. Il lancio è ancora lontano voci di corridoio parlano di un possibile debutto nel corso del 2025 e le informazioni sul ...

Ferrari erede SF90 Stradale: motore, anticipazioni e uscita della nuova supercar ibrida

Sotto la carrozzeria, leggermente modificata, del modello attuale si nasconde la meccanica della futura supercar ibrida plug-in: ecco tutto quello che sappiamo su di lei ...Mentre il Mondiale di Formula 1 2023 è in pausa per le vacanze estive il leader della classifica Max Verstappen è stato immortalato in un video ...