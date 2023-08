(Di venerdì 25 agosto 2023) MODENA – “Sono giorni in cui leggiamo notizie tragiche die di episodi di stupri e di violenza di genere. Io vorrei farealla presidente del Consiglio Giorgia: questo non è un tema su cui usare la solita dialettica tra le forze politiche. Vorrei che lavorassimo tutti insieme per fare un grande investimento di prevenzione oltre che sulle misure di repressione su cui abbiamo già dato la nostra disponibilità a”. Lo ha chiesto la segretaria del Partito democratico, Elly, inaugurando la Festa provinciale dell’Unità di Modena. “Se guardiamo agli ultimi fatti – ha proseguito– notiamo che si tratta di vittime e carnefici giovanissimi, questo vuol dire che la cultura dello stupro in questo paese sta attecchendo anche tra le giovanissime ...

Femminicidi, Schlein: appello a Meloni per lavorare assieme Agenzia askanews

