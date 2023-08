Federico II | raggiunto il traguardo dei 1000 trapianti di reni Ma i donatori sono sempre pochi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Milledi rene, mille storie di speranza e di rinascita. È ildal Centrodell’Azienda Ospedaliera UniversitariaII di Napoli, grazie alla donazione da vivente di una donna partenopea nei confronti della propria cognata. Entrambe, ormai,pienamente ristabilite. Una storia, quella del Centrofedericiano, che ha avuto il suo inizio nel 1977. Un intenso lavoro che ha ricevuto di recente un forte impulso grazie alla direzione del Programmadi Rene da parte del professore Roberto Troisi, iniziata nel 2021. Tante le innovazioni in campo tecnologico, con l’introduzione della perfusione meccanica degli organi per una loro migliore e prolungata preservazione, e in ambito chirurgico, con ...