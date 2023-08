Federico Dossena muore per un malore in montagna Il cane veglia il corpo del manager ostacolando i soccorsi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Unimprovviso durante un’escursione sui monti trentini della Val Rendena, nessuno con lui per aiutarlo, ma solo la sua cagnolina, Kelly, accanto fino alla fine, tanto da ringhiare anche ai soccorritori per impedire a chiunque di avvicinarsi al suo padrone. E’ morto così ieri Ilmilaneseè morto, stroncato da un infarto, durante un’escursione inVal Rendena nel Trentino. Direttore generale della società Ecopneus, aveva 57 anni e viveva a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, con la moglie Paola. Il suo cadavere è stato rinvenuto nella mattina, ed è stato immediatamente avvertito il 112. Gli escursionisti, e poi i soccorritori, non sono riusciti ad avvicinarsi perché ildi, una meticcia di taglia media, ringhiava contro chiunque si ...