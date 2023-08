Fed | il presidente Powell | “Inflazione ancora troppo alta | deve scendere Pronti ad alzare i tassi se necessario”

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’resta, “sebbene sia diminuita rispetto al suo picco”, e l’obiettivo è quella di riportarla al 2%. Ildella Fed Jeromenel suo discorso al seminario annuale di Jackson Hole, evidenzia “l’incertezza” in cui la banca centrale Usa si trova a muoversi ricordando che questo scenario “complica il nostro compito di bilanciare il rischio di un inasprimento eccessivo della politica monetaria con il rischio di un inasprimentoridotto”. “Farepoco potrebbe consentire il radicamento di un’( a luglio i prezzi al consumo sono saliti del 3,2% rispetto al +3% di giugno, ndr) – superiore al target” con “un costo elevato per l’occupazione. Ma anche fare– conclude – potrebbe ...

A Wall Street si spegne l'entusiasmo inziale e gli indici passano in territorio negativo dopo che ildellaJay Powell , intervenendo al simposio annuale di Jackson Hole , ha avvertito che il direttorio dell'istituzione "è preparato alzare ancora i tassi se appropriato". Riconoscendo i ...La politica monetaria sarà restrittiva fino a quando l'inflazione non rallenterà in modo sostanziale. Lo afferma ildellaJerome Powell al Jackson Hole, simposio annuale internazionale organizzato dalla Federal Reserve dal 24 al 26 agosto. Powell sottolinea che i prezzi anche se sono calati restano ...Lo ha confermato ildella, Jerome Powell , durante il suo discorso al seminario annuale in programma a Jackson Hole dove, dal 24 al 26 agosto, i banchieri centrali si stanno ...

Le borse aspettano il discorso del presidente della Fed Powell in rialzo RaiNews

La Fed è determinata a far ulteriormente calare l'inflazione ... e a mantenerli a livelli restrittivi fino al raggiungimento dell'obbiettivo", ha dichiarato il presidente dell'istituzione monetaria, ...Milano, 25 ago. (askanews) - L'inflazione negli Stati Uniti è calata ma al 3,3% resta "troppo alta" e la Federal Reserve è determinata a riportarla al 2, che ...