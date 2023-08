Febbre Dengue a Paderno Dugnano | primo caso di zanzara tigre | zone a rischio e disinfestazioni

(Di venerdì 25 agosto 2023)di, emessa l’ordinanza con lee i consigli da osservare. Il Comune ha emesso un’ordinanza firmata dal vicesindaco Giovanni Di Maio. Nella serata di oggi è in programma una disinfestazione per strade e giardini pubblici.daE’ ...

Quando morsi e punture di insetti diventano un pericolo. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di nuovi casi accertati didi, una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare Aedes . E ieri vicino ad Alessandria un bambino di 9 anni è morto a causa dello shock anafilattico per una puntura di calabrone. Ma ...L'infezione è trasmessa dalle zanzare del genere Aedes Nei tre casi accertati in provincia di Lodi si tratta diautoctona LECCO - Le zanzare del genere Aedes fanno da vettore: trasmettendo l'infezione delladi persona in persona dopo aver punto un primo individuo infetto. In Lombardia negli ...Inoltre, il rischio di epidemie come colera,della Rift Valley e chikungunya è significativamente più alto durante il periodo delle piogge. Attualmente, più di 9,4 milioni di bambini ...

Dengue, il focolaio dei vicini di casa: test di massa nell'ex terra del Covid IL GIORNO

Nella maggior parte dei casi i fastidi si risolvono da soli, ma è meglio sapere cosa fare e quando rivolgersi al medico ...Focolaio di febbre Dengue in Lombardia, ricoverata una bambina di 3 anni: Ats Metropolitana istituisce screening gratuito nella zona ...