FC NANTES – MERCATO | DUE PROGETTI IN CORSO | NUOVO INGAGGIO MIRATO!

(Di venerdì 25 agosto 2023) Mentre l’FCha ufficializzato l’arrivo di Adson proprio mercoledì, i Canarini sarebbero sul punto di fare progressi concreti su altri due importanti acquisti estivi. Se ne sta valutando anche un terzo. L’FCha accelerato la sua finestra di trasferimenti estivi. Mentre il caso di Jean-Charles Castelletto rappresenta un problema, con il rifiuto di giocare contro l’AS Monaco e un braccio di ferro in vista, i Canaries hanno ufficializzato ieri l’arrivo di Adson con un accordo quinquennale. E non è tutto. Un terzino sinistro per completare il? Secondo Hit West Radio, il prestito dell’attaccante dello Stade Rennais Matthis Abline (con opzione di acquisto per 6 milioni di euro) è imminente, mentre è in dirittura d’arrivo quello dello stopper svizzero Eray Cömert (3 milioni di euro) dal Valencia FC. Se a ciò si ...

... il Lille domenica scorsa ha avuto la meglio 2 - 0 sul, conquistando così i suoi primi tre ... Che, per ora, malgrado le voci dia proposito di una sua imminente cessione, è ancora in ......puntano con insistenza sull'ex. Niclas Fullkrug (LaPresse) - Calciomercato. ItE l'acquisto di Kolo Muani potrebbe complicare i piani del Milan per quanto riguarda l'attacco. Ilin ...... presente in loco anche con il tradizionaledei piccoli produttori locali, e il Pranzo in ... Potrebbe anche interessarti Pallanuoto, primo punto della stagione per la Libertas Rai...

VN – Il Nantes insiste e rilancia per Kouamé: nuova offerta ai viola Viola News

Avec un entraîneur sur la sellette et en quête d’un premier succès face à l’armada monégasque, le FC Nantes avance dans un contexte tendu.Présent ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes, Pierre Aristouy, a évoqué l'arrivée probable de l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline. Alors que Pierre Aristouy était prése ...