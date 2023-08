Fatturato record per questa azienda | +101%

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nvidia è inarrestabile nel suo percorso di successo. Nel secondo trimestre dell’anno, concluso il 30 luglio 2023, l’nel campo tecnologico ha conseguito risultati eccezionali. Ilha toccato la cifra notevole di 13,51 miliardi di dollari, registrando un sorprendente aumento del 101% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e un notevole incremento dell’88% rispetto al trimestre precedente. Un trimestre d’oro per Nvidia, che alla data del 30 luglio, ilha raggiunto la notevole cifra di 13,51 miliardi di dollari, segnando un impressionante incremento del 101% rispetto all’anno precedente e un notevole aumento dell’88% rispetto al trimestre precedente. L’utile per azione è balzato a 2,48 dollari, evidenziando un strabiliante incremento dell’854% rispetto all’anno scorso e un notevole aumento del 202% ...

In particolare, il segmento dei data center ha svolto un ruolo fondamentale in questo trionfo finanziario, contribuendo con una cifra di 10,32 miliardi di dollari, più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. Le revenue del secondo trimestre di NVIDIA nell'area Data Center hanno raggiunto la cifra di 10,32 miliardi di dollari, con un aumento del 141% rispetto al trimestre precedente.

Il fatturato consolidato del gruppo ha quindi raggiunto i 46 milioni, per un +37% in più rispetto al 2021, mentre l'ebitdar è salito a oltre 13,3 milioni ...Il rapporto sugli utili di Nvidia rivela un'incredibile cifra di 13,5 miliardi di dollari di ricavi generati solo da maggio a luglio.