Fata Lina e il suo segreto spiegano la violenza sessuale ai bambini

(Di venerdì 25 agosto 2023) Abbiamo un compito, noi adulti, ed è quello di educare le nuove generazioni, di insegnare loro i valori del rispetto, dell’inclusività, dell’amore verso gli altri. Abbiamo il compito di tenere per mano i futuri uomini del domani e di mostrare loro come creare una società migliore di questa. Ma come si fanno a spiegare certe cose ai? Come possiamo raccontare, a chi dovrebbe essere protetto, che esiste un mondo là fuori fatto di atrocità e di indifferenza, di abusi e di soprusi, di stupri e di violenze sessuali? È difficile, è vero, ma farlo è doveroso, soprattutto se vogliamo lasciare alle nuove generazioni un mondo migliore fatto di diritti e libertà, di rispetto e consapevolezza. Così lo ha fatto la Melevisione, un programma televisivo pertrasmesso dal 1999 al 2014, che ha scelto di dedicare una puntata proprio al tema dell’abuso ...